En operativo interinstitucional en Suchiate detienen a dos masculinos por presunto delito de resistencia de particulares

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos por el posible delito de resistencia de particulares en el municipio de Suchiate.

En patrullajes preventivos y disuasivos, guardias estatales detuvieron a Carlos “N”, y Selvin “N”, ambos de nacionalidad guatemalteca por el presunto delito de resistencia de particulares.

Sobre tramo carretero Ramal a Ciudad Hidalgo, los masculinos viajaban a bordo de una motocicleta marca Honda con placas de circulación del vecino país de Guatemala, quienes intentaron agredir física y verbalmente a los guardias estatales para evadirlos.

Por estos hechos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias preventivas y disuasivas para la prevención, combate e inhibición de los delitos, para crear un clima de paz y tranquilidad para la ciudadanía en el estado de Chiapas.