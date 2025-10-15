miércoles, octubre 15, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo interinstitucional, detienen a masculino con arma de fuego en Ocozocoautla...
Al InstanteRojas

En operativo interinstitucional, detienen a masculino con arma de fuego en Ocozocoautla de Espinosa

0
27

-El detenido manifestó pertenecer al cártel Chiapas – Guatemala

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina Armada de México y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino por presunta portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Raúl “N”, asegurándole un arma Ak-47, 6 cargadores, 162 cartuchos útiles calibre 7.62 milímetros, 27 dosis con las características de la cocaína, 4 chalecos tácticos, 6 placas balísticas, así como tres vehículos; marca Jeep tipo Grand Cherokee color blanco, marca Ford tipo F150 color negro y marca Nissan color gris.

El detenido y los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

Cabe destacar, que la persona detenida manifestó pertenecer al cártel Chiapas – Guatemala.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para la prevención, combate e inhibición de los delitos de la delincuencia en todo el territorio chiapaneco.

En operativo interinstitucional, detienen a masculino con arma de fuego en Ocozocoautla de Espinosa
Artículo anterior
FGE y SSP aprehenden a objetivo prioritario de pederastia
Artículo siguiente
Denuncian Presunta Desaparición de Líder de Caravana Migrante
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

SSP brinda apoyo a pobladores por el desborde del río Suchiate

Al Instante staff - 0
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la...
Leer más

Denuncian Presunta Desaparición de Líder de Caravana Migrante

Al Instante staff - 0
Tonalá, Chiapas 15 de Octubre del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que recorren la costa de Chiapas, denunciaron a través de la redes sociales,...
Leer más

FGE y SSP aprehenden a objetivo prioritario de pederastia

Al Instante staff - 0
• Por hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en julio de 2023 La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV