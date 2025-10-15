FGE y SSP aprehenden a objetivo prioritario de pederastia

• Por hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en julio de 2023

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Rubén “N”, como presunto responsable del delito de pederastia, por hechos ocurridos el 9 de julio de 2023, en el barrio Juy Juy de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El presunto responsable, quien es objetivo prioritario, fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa, quien definirá su situación jurídica.

El Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, ratifica que se está actuando de manera contundente y sin impunidad ante quienes atenten contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y como Fiscalía General del Estado pediremos la pena máxima por este delito y que se garantice la reparación del daño a la víctima.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.