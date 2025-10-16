jueves, octubre 16, 2025
En Tamaulipas, aprehenden a presunto responsable de violación por hechos en San Cristóbal: FGE

• Fue por hechos ocurridos en febrero de 2024

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, en colaboración con la Fiscalía del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, cumplimentaron el mandamiento judicial en contra de Rubén “N”, como presunto responsable del delito de violación equiparada, cometido en agravio de una adolescente de identidad resguardada, por hechos ocurridos el 6 de febrero de 2024, en San Cristóbal de Las Casas.

Fue detenido en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y trasladado para ser puesto a disposición del Distrito Judicial de San Cristóbal, quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

