Eduardo Ramírez impulsa obras y acciones para el desarrollo y bienestar de las familias en Reforma

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Reforma, donde puso en marcha acciones para fortalecer y modernizar la infraestructura educativa, de salud, vial y de servicios públicos. En este marco, destacó que el Gobierno de la Nueva ERA impulsa proyectos prioritarios que promueven la paz, la seguridad, el bienestar, el desarrollo y la industrialización de Chiapas.

Durante la gira, el mandatario inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juspi; entregó obras en las primarias 21 de Marzo, Fray Matías de Córdova y Joaquín Miguel Gutiérrez; y supervisó la construcción de aulas en la escuela Francisco Ignacio Madero González. Además, constató los avances del camino Reforma–Juárez, anunció la instalación de la red de distribución eléctrica en la localidad Rafael Pascacio Gamboa y dio inicio a la rehabilitación de la Casa de Salud Ignacio Zaragoza.

1 de 15

En su mensaje, Ramírez Aguilar reiteró su compromiso de trabajar con todas las instancias para concretar más obras prioritarias, garantizar certeza a las familias mediante la regularización de viviendas, ampliar el acceso a internet, atender a la población vulnerable y consolidar el proyecto de gas natural. Enfatizó también que las instituciones de seguridad y procuración de justicia mantendrán sus esfuerzos para preservar la paz en la región Norte.

“Es fundamental que Chiapas avance hacia un proceso de industrialización, y lo lograremos de la mano del pueblo, porque si algo caracteriza a mi administración es la honestidad. Tengan la certeza de que nunca voy a fallar ni traicionar a Chiapas. Pueblo y gobierno caminamos juntos; esos tiempos de separación ya quedaron atrás. Hoy hay corazón para servir, pasión para trabajar y humanismo para sentir las necesidades de la gente”, expresó.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, explicó que la rehabilitación de la Casa de Salud Ignacio Zaragoza, permitirá fortalecer la atención médica básica destacando que actualmente se registra un abasto del 95 por ciento de medicamentos. Cabe precisar que la obra tendrá una inversión de 1.9 millones de pesos.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que la inversión total en infraestructura educativa en este municipio asciende a 11.5 millones de pesos, en beneficio de mil 59 estudiantes con espacios modernos y adecuados para el aprendizaje.

Detalló que las acciones incluyen la rehabilitación de 12 aulas, dirección y obra exterior en las primarias 21 de Marzo y Fray Matías de Córdova; la construcción de dos aulas, plaza cívica y obra exterior en la Joaquín Miguel Gutiérrez; además de cuatro aulas equipadas y obra exterior en la Francisco Ignacio Madero González, que presenta un avance físico del 55 por ciento.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Cicerón Argüello Kanter, indicó que con una inversión de 10.2 millones de pesos se pavimentaron 2 mil 995 metros cuadrados de la calle Juspi, obra que incluye luminarias solares, red hidráulica, banquetas, guarniciones, tomas domiciliarias y red sanitaria, mejorando así la movilidad urbana.

Sobre la red eléctrica en la localidad Pascacio Gamboa, resaltó que responde a una demanda histórica de la población y que, conforme a la instrucción del gobernador, todos los proyectos se ejecutan con empresas y mano de obra chiapaneca, fortaleciendo la economía local.

La presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, subrayó que estas acciones reflejan un gobierno donde los recursos se destinan directamente al bienestar del pueblo, como un acto de justicia social y ejemplo del humanismo transformador que impulsa Eduardo Ramírez.

El presidente municipal de Reforma, Pedro Ramírez Ramos, agradeció la cercanía y compromiso del gobernador, reflejados en obras de rehabilitación de escuelas, mejora de la Casa de Salud, incorporación de especialistas en el hospital y reconstrucción de calles y carreteras. Señaló que estas acciones demuestran que Reforma ya no está en el olvido y avanza hacia el desarrollo y el bienestar.

A nombre de las y los beneficiados, Dora Elena Méndez Pérez expresó su agradecimiento al Gobierno de Chiapas por atender las necesidades de la población y dignificar los servicios públicos, la educación y la salud.

En esta gira acompañaron al gobernador el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillén; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; en representación de la 22 Zona Naval, Antonio de Jesús Mora Figueroa; así como los alcaldes de Sunuapa, Fredi Ramírez Díaz; de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova; y de Amatán, Majin Aguilar Utrilla, entre otros.