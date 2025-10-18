domingo, octubre 19, 2025
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) desmiente la información que circula en redes sociales…

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) desmiente la información que circula en redes sociales sobre un supuesto enfrentamiento en Tapilula, Chiapas. La realidad es que se llevó a cabo un operativo en coordinación con los tres órdenes de gobierno, logrando detenciones y aseguramiento de armas.

Se exhorta a la ciudadanía a no dejarse llevar por páginas que promueven la desinformación y el temor, generando confusión y alarma innecesaria a la población.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera su compromiso con la paz en el estado y seguirá trabajando con pasos firmes para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas.

