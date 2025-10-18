La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) desmiente la información que circula en redes sociales sobre un supuesto enfrentamiento en Tapilula, Chiapas. La realidad es que se llevó a cabo un operativo en coordinación con los tres órdenes de gobierno, logrando detenciones y aseguramiento de armas.

Se exhorta a la ciudadanía a no dejarse llevar por páginas que promueven la desinformación y el temor, generando confusión y alarma innecesaria a la población.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera su compromiso con la paz en el estado y seguirá trabajando con pasos firmes para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas.