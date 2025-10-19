domingo, octubre 19, 2025
En Villaflores, SSP y FGE detienen a un masculino en posesión de presuntos narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con presuntos narcóticos en el municipio de Villaflores.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social implementadas sobre la colonia La Sirena, guardias estatales detuvieron a Carmelo “N” a quien le aseguraron entre sus pertenencias, 10 dosis con sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de los delitos que laceren la salud pública de la ciudadanía en el estado de Chiapas.

