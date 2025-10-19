-Yazz Ramírez, líder juvenil, encabeza rueda de prensa con el tema Festival Xibal Balam y la Ruta Xibalbá 5K.

La líder y activista juvenil, Yazz Ramírez, encabezó este fin de semana una rueda de prensa en el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, donde se presentaron los detalles del Festival Xibal Balam 2025 y la Ruta Xibalbá 5K, dos actividades que enmarcan las celebraciones del Día de Muertos en Chiapas y buscan fortalecer las tradiciones, la cultura y la participación ciudadana.

Durante su intervención, Yazz Ramírez destacó que el Festival Xibal Balam representa un espacio para honrar nuestras raíces, promover el talento chiapaneco y fomentar la convivencia familiar, haciendo de la cultura una herramienta de unión y orgullo.

El Festival Xibal Balam 2025 se llevará a cabo del 24 de octubre al 3 de noviembre, con sedes principales en el Parque Bicentenario, Parque de la Juventud, Explanada de Canacintra y Héroes Navales.Entre sus objetivos principales se encuentran promover las tradiciones del Día de Muertos, impulsar el talento local en el ámbito artístico y emprendedor, fortalecer la economía local y generar espacios de integración familiar.

La cartelera cultural contempla la participación de más de 60 artistas en escena, entre cantantes, grupos de danza folclórica, bandas y academias infantiles. Además, se impartirán talleres temáticos por parte del staff de Xibal Balam y de emprendedores de la Red Ek Balam.

Asimismo, se llevarán a cabo concursos emblemáticos como el Concurso de Catrinas (que otorgará un viaje a Cancún para dos personas al primer lugar) y el Concurso de Disfraces para Mascotas, con premios patrocinados por empresas y emprendedores locales.

Por su parte, la Ruta Xibalbá 5K, una iniciativa de Yazz Ramírez, fue presentada como una carrera con causa, organizada en coordinación con el Instituto de la Juventud del Estado, el Instituto del Deporte, la Secretaría del Humanismo y el Sistema DIF Chiapas. Para participar, las y los corredores deberán entregar de 3 a 5 productos de la canasta básica al momento de recoger su número, mismos que serán destinados a apoyar a familias que más lo necesiten. Además, el evento contará con una muestra gastronómica y actividades culturales, convirtiéndose en una experiencia que combina deporte, solidaridad y tradición.

“El Festival Xibal Balam y la Ruta Xibalbá 5K son una muestra de que las juventudes chiapanecas estamos construyendo una Nueva ERA, una donde nuestras tradiciones, la solidaridad y la participación social se entrelazan para transformar positivamente nuestro entorno”, expresó Yazz Ramírez al cierre del evento.

Con estas actividades, del 24 de octubre al 3 de noviembre, Chiapas se prepara para vivir una de las celebraciones más emblemáticas del año, donde la cultura, la unión familiar y la juventud serán los protagonistas.