lunes, octubre 20, 2025
Poder Judicial dicta sentencia condenatoria a responsable de los delitos de Violación y Pederastia Agravada
Al Instante

Poder Judicial dicta sentencia condenatoria a responsable de los delitos de Violación y Pederastia Agravada

-Atendiendo el interés superior de la niñez, se garantiza que los actos delictivos cometidos en su agravio no queden impunes.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Darwin “N”, por los delitos de Violación y Pederastia Agravada, cometidos en contra de dos adolescentes con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Escuintla, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Acapetahua resolvió imponer a Darwin “N” una pena de 15 años y cuatro meses de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño integral.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso de impartir una justicia más humanista, en la que, atendiendo el interés superior de la niñez, se garantiza que los actos delictivos cometidos en su agravio no queden impunes.

