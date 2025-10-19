lunes, octubre 20, 2025
Poder Judicial del Estado impone 50 años de cárcel a responsables del delito de Homicidio Calificado

–  Ratifica su compromiso para que ningún delito que atente contra el tejido social quede impune.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Reyes “N” y Snaider “N” por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de dos personas con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Reyes “N” y Snaider “N” una pena de 50 años de prisión a cada uno, además de condenarlos al pago de la reparación del daño.

Esto, una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, ratifica su compromiso con una justicia más humana, donde el actuar de las personas juzgadoras brinde certeza y seguridad de que los delitos que vulneren el tejido social no quedarán impunes.

