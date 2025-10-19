lunes, octubre 20, 2025
SI CHIAPAS PUEDE, TAPACHULA PUEDE: YAMIL MELGAR

* Gestión del Ayuntamiento permite otorgar 280 becas del ICHEJA a personas mayores de 15 años.

Tapachula, Chiapas.- Durante la entrega de las Becas “Rosario Castellanos” para aprender a leer y escribir, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, reconoció el esfuerzo de quienes están transformando su vida a través de la educación y expresó con orgullo que “si Chiapas puede, Tapachula puede”, reafirmando el compromiso de su gobierno con la alfabetización, la inclusión y el desarrollo humano.

Yamil Melgar subrayó que este logro es posible gracias al trabajo conjunto entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quienes han hecho de la educación una prioridad y un camino real hacia la transformación social, destacando que cuando los tres niveles de gobierno trabajan con voluntad y coordinación, los resultados se reflejan en la vida de la ciudadanía.


Por su parte, la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyng Wong Vázquez, destacó su satisfacción por participar en la entrega de 280 becas gestionadas desde el Ayuntamiento ante el Instituto Chiapaneco para la Educación de Jóvenes y Adultos (ICHEJA), resaltando que detrás de cada beca hay una historia de esfuerzo, superación y esperanza.

Acompañado de su esposa, Beba Pedrero, presidenta honorífica del DIF Tapachula, el edil reconoció su sensibilidad y compromiso con las y los adultos mayores, a quienes llamó “abuelitos de corazón grande y ejemplo de perseverancia”.

El alcalde recordó que los gobiernos humanistas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, mantienen a la educación como una de sus más altas prioridades, por lo que el Ayuntamiento de Tapachula se suma al trabajo coordinado para abatir el analfabetismo y promover la justicia social a través del conocimiento.

Al evento asistieron la cuarta regidora, Bertha Moreno Espinoza; el delegado Regional de Educación en Tapachula, Venerando Díaz Martínez; el coordinador Zona Sur del ICHEJA, Víctor Iván Palomeque Morga; entre otros servidores públicos e invitados.

