lunes, octubre 20, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAprehenden a objetivo prioritario de privación ilegal de la libertad: FGE
Al InstanteRojas

Aprehenden a objetivo prioritario de privación ilegal de la libertad: FGE

0
6

Aprehenden a objetivo prioritario de privación ilegal de la libertad: FGE

– Por hechos ocurridos en septiembre de 2017en Tuxtla Gutiérrez

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Rubén “N”, como presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés, cometido en agravio de una persona de identidad resguardada, por hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2017, en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los hechos, la víctima fue privada de su libertad y despojada por la cantidad de 100 mil pesos. Cabe señalar que, al momento de los hechos, el imputado se desempeñaba como agente activo de la extinta Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

El presunto responsable, quien es objetivo prioritario número 60, fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa; sede en Cintalapa de Figueroa, que definirá su situación jurídica.

Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, se procura la paz y seguridad del pueblo, con Cero Impunidad.

Artículo anterior
Poder Judicial dicta 50 años de cárcel a pederasta
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Poder Judicial dicta 50 años de cárcel a pederasta

Al Instante staff - 0
- Quienes cometan algún agravio en contra de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes. El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento...
Leer más

Esclarece FGE desaparición forzada y homicidio de José Manuel “N”: Fiscal General

Al Instante staff - 0
• Jorge Llaven informa presunta participación de 4 personas; dos están detenidas por otros delitos y dos más serán investigadas • Chiapas, segundo lugar nacional en reducción...
Leer más

Grupo de Atención al Narcomenudeo de la SSP detiene a masculino con presuntos narcóticos en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana en coordinación con el Grupo de Atención al Narcomenudeo...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV