Aprehenden a objetivo prioritario de privación ilegal de la libertad: FGE

– Por hechos ocurridos en septiembre de 2017en Tuxtla Gutiérrez

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Rubén “N”, como presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés, cometido en agravio de una persona de identidad resguardada, por hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2017, en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los hechos, la víctima fue privada de su libertad y despojada por la cantidad de 100 mil pesos. Cabe señalar que, al momento de los hechos, el imputado se desempeñaba como agente activo de la extinta Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

El presunto responsable, quien es objetivo prioritario número 60, fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa; sede en Cintalapa de Figueroa, que definirá su situación jurídica.

Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, se procura la paz y seguridad del pueblo, con Cero Impunidad.