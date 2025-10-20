Poder Judicial dicta 50 años de cárcel a pederasta

– Quienes cometan algún agravio en contra de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria ejemplar a Artemio “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el año 2024 en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Artemio “N” una pena de 50 años de prisión y al pago de la reparación del daño integral; además, no se le concedió ningún beneficio de sustitución.

Con esta sentencia ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en donde las resoluciones de las y los jueces garanticen que las personas que cometan algún agravio en contra de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.