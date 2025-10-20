lunes, octubre 20, 2025
Reconoce Yamil Melgar resultados por estrategia de seguridad

El presidente municipal, Yamil Melgar reconoció los resultados de la estrategia de seguridad implementada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, que ha posicionado a la entidad como uno de los estados más seguros del país, al mantenerse por quinto mes consecutivo en el primer lugar nacional en reducción de delitos de alto impacto.

El alcalde destacó que desde Tapachula se suman esfuerzos a esta estrategia, mediante acciones de prevención, vigilancia y proximidad ciudadana, que han permitido reducir los índices delictivos y fortalecer la confianza en la población.
“Tapachula ha cambiado, hoy nuestras calles se sienten más seguras gracias al trabajo conjunto entre la ciudadanía y los tres niveles de gobierno”, expresó el alcalde.

Yamil Melgar subrayó que los avances en materia de seguridad son fruto de la coordinación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador Eduardo Ramírez y el Ayuntamiento de Tapachula, lo que ha permitido mejorar la seguridad real y la percepción ciudadana.

“En Tapachula la seguridad se construye todos los días con hechos y resultados, a través del trabajo coordinado que refleja el compromiso de esta administración por brindar espacios ideales para la convivencia armónica en beneficio de todos”, concluyó.

