Habitantes de la zona media alta exigen acelerar construcción de Puente Alterno.

*Tras la caida del puente Chapultepec.

Tapachula, Chiapas, lunes 20 de octubre de 2025.— Habitantes de la zona media alta expresaron su inconformidad por el lento avance en la construcción del puente provisional que sustituirá al Puente Chapultepec, colapsado hace unos 15 días. La falta de conexión vial amenaza con afectar gravemente la próxima cosecha cafetalera, principal fuente de ingresos de decenas de comunidades.

Eduardo Camarena, presidente de la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad, calificó la situación como crítica y exigió a la empresa constructora acelerar los trabajos.

El avance es muy lento, las lluvias han dificultado las labores y en ocasiones solo se observan dos o tres trabajadores en la obra, denunció.