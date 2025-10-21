Al hacer entrega de cámaras de cría del proyecto “Apoyo para el fortalecimiento y productividad del sector apícola”, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, impulsa el trabajo de los productores de miel.

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo y el secretario del área,

Daniel López Santiago, las regidoras Janeth Luengo y Camila Morales y el director de la Escuela SIAL de la UNACH, Pedro René Bodegas Valera, reafirmaron su compromiso con el campo y con la gente trabajadora que coadyuva en la transformación del municipio.

