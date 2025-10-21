martes, octubre 21, 2025
Balacera en casino deja varios vehículos dañados y consternación en la ciudad

Más de 70 detonaciones causaron pánico entre vecinos durante la madrugada

Tapachula, Chiapas | Martes 21 de octubre de 2025.— Un violento enfrentamiento armado registrado alrededor de las 2:00 de la madrugada de este martes dejó como saldo más de diez vehículos dañados en un casino ubicado sobre el libramiento Sur Poniente de Tapachula.

De acuerdo con los primeros informes, en el sitio se habrían escuchado más de 70 detonaciones de armas de fuego de alto calibre, tanto dentro como fuera del establecimiento, lo que provocó pánico y alarma entre los vecinos de la zona, quienes reportaron el hecho al número de emergencias.

Tras la denuncia, se generó una fuerte movilización de elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal y Servicios Periciales, quienes acordonaron el área y realizaron el levantamiento de los casquillos percutidos para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni víctimas, sin embargo, el hecho ha generado consternación y preocupación entre los habitantes de Tapachula ante la creciente ola de violencia en la región.

Autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen del ataque y dar con los responsables. ELORBE|Carlos Montes

