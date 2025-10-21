En Tapachula, SSP y FGE detienen a un masculino en posesión de narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con posibles narcóticos, en el municipio de Tapachula.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, en la colonia Obrera, guardias estatales detuvieron a Abel “N” de nacionalidad salvadoreña, a quien le aseguraron 42 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de seguridad interinstitucional en el estado de Chiapas, para el combate y prevención de ilícitos en todo el territorio estatal.