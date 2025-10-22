En Tapachula, SSP y FGE detiene a masculino con presuntos narcóticos y arma de fuego

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron con presuntos narcóticos y arma de fuego a un masculino en el municipio de Tapachula.

En recorridos preventivos y disuasivos en el Fraccionamiento Primavera de la Perla del Soconusco, guardias estatales detuvieron a Milton “N” de nacionalidad salvadoreña, a quien le localizaron entre sus pertenencias, 15 dosis con las características de la droga conocida como cristal, un arma de fuego corta y un cargador con 3 cartuchos útiles calibre 9 milímetros.

Ante el hallazgo, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso interinstitucional de mantener las estrategias de seguridad, vigilancia e inhibición del delito en el estado de Chiapas, para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía.