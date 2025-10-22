miércoles, octubre 22, 2025
Poder Judicial del Estado dicta 25 años de prisión por el delito de Homicidio Calificado
Al InstanteRojas

Poder Judicial del Estado dicta 25 años de prisión por el delito de Homicidio Calificado

0
5

– No habrá impunidad para quienes atenten contra la vida y la integridad de la ciudadanía.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Esto, tras los hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, Chiapas, y una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial impuso a Rufino “N” una pena de 25 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que encabeza Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, que brinde certeza de que quienes atenten contra la vida y la integridad de la ciudadanía no quedarán impunes.

