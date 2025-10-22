Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, «Brother Wang», señalan fuentes del gobierno cubano

Es considerado abastecedor de fentanilo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y buscado por Estados Unidos, fue capturado en Cuba y será extraditado a México, informaron fuentes del gobierno cubano y mexicano a la AFP.

Dong Zhang, conocido también como «Brother Wang», se encuentra detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que Cuba confirme si será deportado a México o si debe formalizarse una solicitud de extradición, añadieron las fuentes.

Desde La Habana, dos fuentes del gobierno indicaron a la AFP que el detenido sería extraditado a México, pero sin precisar la fecha ni dar detalles sobre el proceso.