Recapturan en Cuba a “Brother Wang», tras fuga en CDMX; abastecía de fentanilo al cártel de Sinaloa y el CJNG

Tres meses después de que se fugó del arresto domiciliario en la Ciudad de México, Zhi Dong Zhang, el chino abastecedor de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y CJNG, fue detenido en Cuba, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

Las autoridades cubanas ya notificaron a México la recaptura del “Brother Wang», quien será trasladado a nuestro país una vez que concluyan los trámites para su entrega.

Zhi Dong Zhang burló a la Guardia Nacional

En julio pasado, Dong Zhang se le fugó a la Guardia Nacional del arresto domiciliario, medida cautelar que se le dictó en el marco del proceso de extradición a los Estados Unidos, al que estaba sujeto.

FUENTE: EL UNIVERSAL