DiDi y Gobierno de Chiapas Lanzan “DiDi Taxi” Para Fortalecer Movilidad Urbana en Tuxtla y Tapachula: ERA

El Gobernador Resaltó que se Impulsa la Modernización del Sector Taxista
Junto a la Iniciativa Privada se Promueven Soluciones de Movilidad Sostenibles y Accesibles Para la Población
Operadores del Transporte Público que Deseen Sumarse, Deberán Registrarse en DiDi Conductor

*SE BUSCA DAR MAYORES ALTERNATIVAS A LA POBLACIÓN, AL TIEMPO DE GENERAR MEJORES CONDICIONES PARA EL GREMIO TRANSPORTISTA.

En colaboración con el Gobierno del Estado de Chiapas, DiDi anunció el lanzamiento de DiDi Taxi en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, una iniciativa que busca fortalecer la movilidad urbana, generar mayores ingresos para las y los taxistas y promover un modelo de transporte más moderno e incluyente.

El evento fue encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, y Tonatiuh Anzures, director de Relaciones con Gobierno de DiDi, quienes coincidieron en la importancia de la colaboración público-privada para impulsar la modernización del sector taxista y promover soluciones de movilidad sostenibles y accesibles para todas y todos los chiapanecos.
El mandatario estatal destacó que su administración trabaja de manera coordinada con el sector transportista para ofrecer mejores condiciones laborales, fortalecer la competitividad y fomentar la actualización tecnológica, con el fin de responder a las necesidades de la población usuaria.
Las personas interesadas en utilizar este servicio pueden descargar la aplicación DiDi en su teléfono móvil. En el caso de los operadores del transporte público que deseen sumarse a la plataforma, deberán registrarse en DiDi Conductor, disponible para sistemas iOS y Android; para mayor información pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Boletín Oficial

