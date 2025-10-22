InicioAl InstanteInformación preliminar del Sismo Magnitud 4.9 localizado al Suroeste de Cd. Hidalgo... Al Instante Información preliminar del Sismo Magnitud 4.9 localizado al Suroeste de Cd. Hidalgo Chiapas 22 octubre, 2025 0 4 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail 1 de 2 Información preliminar del Sismo Magnitud 4.9 localizado al Suroeste de Cd. Hidalgo ChiapasInformación preliminar del Sismo Magnitud 4.9 localizado al Suroeste de Cd. Hidalgo Chiapas Información preliminar del Sismo Magnitud 4.9 localizado al Suroeste de Cd. Hidalgo Chiapas Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorDetienen a presunto líder de “Los Motonetos”, relacionado con homicidio del padre Marcelo RELATED ARTICLES Al Instante Detienen a presunto líder de “Los Motonetos”, relacionado con homicidio del padre Marcelo 22 octubre, 2025 Al Instante En Tapachula, SSP y FGE detiene a masculino con presuntos narcóticos y arma de fuego 22 octubre, 2025 Al Instante Poder Judicial del Estado dicta 25 años de prisión por el delito de Homicidio Calificado 22 octubre, 2025 EL ORBE AL MOMENTO: Detienen a presunto líder de “Los Motonetos”, relacionado con homicidio del padre Marcelo Al Instante staff - 22 octubre, 2025 0 • Fue aprehendido por el delito de pandillerismo y atentados contra la paz, por hechos en 2023 en SCLC • Se trabaja en coordinación con la FGR... Leer más En Tapachula, SSP y FGE detiene a masculino con presuntos narcóticos y arma de fuego Al Instante staff - 22 octubre, 2025 0 La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia... Leer más Poder Judicial del Estado dicta 25 años de prisión por el delito de Homicidio Calificado Al Instante staff - 22 octubre, 2025 0 - No habrá impunidad para quienes atenten contra la vida y la integridad de la ciudadanía. El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través... Leer más Cargar más MAS Popular Detienen a presunto líder de “Los Motonetos”, relacionado con homicidio del padre Marcelo 22 octubre, 2025 En Tapachula, SSP y FGE detiene a masculino con presuntos narcóticos y arma de fuego 22 octubre, 2025 Poder Judicial del Estado dicta 25 años de prisión por el delito de Homicidio Calificado 22 octubre, 2025 Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, «Brother Wang», señalan fuentes del gobierno cubano 22 octubre, 2025 Cargar más