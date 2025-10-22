Se salva de milagro tras incendio de vehículo en Huehuetán

Tapachula, Chiapas; 22 de octubre de 2025. — Un hombre logró salvar la vida de milagro luego de que el vehículo en el que viajaba se incendiara tras un aparatoso accidente sobre la carretera Costera, a la altura de la curva de Cuyamiapa, antes de llegar al municipio de Huehuetán.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:20 horas, cuando el conductor de un Nissan Tsuru color rojo perdió el control de la unidad que circulaba presuntamente a exceso de velocidad, impactando y arrancando la barra de contención, la cual arrastró por más de 120 metros hasta que el automóvil terminó envuelto en llamas.

Paramédicos de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal de Huehuetán acudieron al lugar, encontrando el vehículo completamente calcinado.

Testigos relataron que el conductor logró salir por su propio pie, con parte del cabello y la ropa quemados, antes de retirarse del sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre sobrevivió de manera milagrosa al fuerte impacto y al incendio posterior. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar su identidad y las causas exactas del accidente.El Orbe / Carlos Montes