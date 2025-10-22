miércoles, octubre 22, 2025
Autoridades de Chiapas y Tamaulipas aprehenden a presunto secuestrador y ladrón: FGE

• Por hechos ocurridos en enero de 2019, en Bochil

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en un trabajo de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Rubinel “N” y/o Rubineldi “N”, como presunto responsable de los delitos de secuestro y robo agravados.

El primer ilícito, cometido en perjuicio de 16 personas de identidad reservada, mientras que el segundo, en agravio de una sociedad cooperativa de transporte, por hechos ocurridos en el municipio de Bochil, en enero de 2019.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el inculpado y otras personas bloquearon la carretera Bochil-Pichucalco, de tal manera que comenzaron a apoderarse de los vehículos de la marca Totoya, tipo Hiace, propiedad de la sociedad cooperativa, bajando a los choferes de las unidades y reteniendo a 16 personas.

Posteriormente, los agresores dividieron a las víctimas en dos grupos, y solicitaron 3 millones de pesos por la liberación; negociaron y aceptaron 800 mil pesos por cada grupo. Por lo que el día 12 de enero, posterior al pago, liberaron a las víctimas.

El inculpado fue aprehendido en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, quien fue trasladado y puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que determine su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.

