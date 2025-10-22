miércoles, octubre 22, 2025
La rendición de cuentas y el principio de honestidad caracteriza al actual gobierno municipal

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el principio de honestidad que caracteriza al actual gobierno municipal, el presidente de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, instruyó a las y los secretarios de su administración a presentar informes detallados ante las comisiones edilicias correspondientes.
Siguiendo el ejemplo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, quien encabeza una administración fincada en la transparencia, honestidad y compromiso con la sociedad, las comparecencias buscan reforzar la confianza ciudadana en el servicio público.
#VoluntadParaTransformar

Autoridades de Chiapas y Tamaulipas aprehenden a presunto secuestrador y ladrón: FGE
EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS.

