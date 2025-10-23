Poder Judicial del Estado impone 50 años de cárcel a responsables del delito de Homicidio Calificado

– Brindan certeza de que ningún delito que atente contra la integridad y la vida quede impune.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Naidelin “N”, Juan “N”, David “N”, Jesús “N” y José “N”, por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de dos adolescentes con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el año 2024, en el municipio de Villaflores, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal de la y los hoy sentenciados.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Naidelin “N”, Juan “N”, David “N”, Jesús “N” y José “N” una pena de 50 años de prisión, además de condenarles al pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, en la que las determinaciones de las personas juzgadoras garanticen que ningún delito que atente contra la integridad y la vida quede impune.