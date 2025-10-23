jueves, octubre 23, 2025
Juan Carlos Moreno Guillén escucha y dialoga con los sectores productivos de Ocosingo

•⁠  ⁠Poder Judicial trabaja desde la comprensión de las realidades diversas y en el esfuerzo conjunto por garantizar la paz.

Reafirmando su compromiso de encabezar un Poder Judicial cercano, sensible y con rostro humano, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén sostuvo un encuentro con representantes de los sectores productivos del municipio de Ocosingo, en un ambiente de diálogo, confianza y colaboración.

Desde el salón «Los Cafetales» de dicho municipio, Moreno Guillén destacó que la justicia no puede permanecer ajena a la realidad de la gente. “Si no hay justicia, no hay paz. Tiene que haber una correcta aplicación de la justicia para que vivamos en paz.” Añadió que, por este motivo, en el Poder Judicial del Estado se trabaja desde diversos programas y proyectos con transparencia y empatía, dentro de las diversas materias y que, además, se continuará divulgando las sentencias ejemplares, como referente del combate a la impunidad y con responsabilidad social.


Finalmente, Moreno Guillén subrayó, desde su experiencia como servidor y ciudadano usuario, que la justicia también se imparte desde la comprensión de las realidades diversas y en el esfuerzo conjunto por garantizar paz. “El Poder Judicial estaba en un estado de confort, las y los jueces eran inalcanzables para la población, eso ya se acabó, ahora tienen que atender a la gente y entender que se deben al pueblo”, expresó ante un público atento que compartió inquietudes y propuestas para fortalecer la vida social y económica de la región.

En el encuentro participaron el presidente de la Red de Unidad Ciudadana y Trabajadores de la Educación de Chiapas A.C., Romeo Gómez Pérez, y un integrante de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, el ciudadano José Pérez Gómez, quienes reconocieron la apertura y la sensibilidad del magistrado presidente, junto a habitantes de la localidad.

