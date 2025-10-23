jueves, octubre 23, 2025
spot_img
InicioAl InstanteImpone Poder Judicial sentencia a responsable de Abigeato Agravado
Al InstanteRojas

Impone Poder Judicial sentencia a responsable de Abigeato Agravado

0
18

-Sentencian a Roque “N” a 14 años de prisión por los hechos ocurridos en el municipio de Ixtacomitán, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Abigeato Agravado.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Ixtacomitán, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponerle a Roque “N” una pena de 14 años de prisión. Además, se le condenó al pago por concepto de reparación del daño y no se le concedió ningún beneficio sustitutivo de la pena.


Esto, derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con la impartición de justicia y el estricto cumplimiento de la ley, dejando claro que no habrá impunidad para quienes vulneren el patrimonio, la seguridad y el bienestar de la sociedad chiapaneca.

Impone Poder Judicial sentencia a responsable de Abigeato Agravado
Artículo anterior
Juan Carlos Moreno Guillén escucha y dialoga con los sectores productivos de Ocosingo
Artículo siguiente
Poder Judicial del Estado impone sentencia de 25 años de prisión a responsables por el delito de Homicidio Calificado
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

«No están Solos»: Presidenta Claudia Sheinbaum Se Reune con el Pueblo de Veracruz y Puebla en Entrega de Apoyos por afectaciones de Lluvias.

Al Instante staff - 0
“NO ESTÁN SOLOS”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM SE REÚNE CON EL PUEBLO DE VERACRUZ Y PUEBLA EN ENTREGA DE APOYOS POR AFECTACIONES DE LLUVIAS La Presidenta...
Leer más

Eduardo Ramírez impulsa obras y acciones para el bienestar de las familias de Amatán e Ixhuatán

Al Instante staff - 0
Durante su gira de trabajo por los municipios de Amatán e Ixhuatán, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que el capítulo de la violencia...
Leer más

Poder Judicial del Estado impone sentencia de 25 años de prisión a responsables por el delito de Homicidio Calificado

Al Instante staff - 0
Poder Judicial del Estado impone sentencia de 25 años de prisión a responsables por el delito de Homicidio Calificado El Poder Judicial del Estado de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV