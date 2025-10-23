Impone Poder Judicial sentencia a responsable de Abigeato Agravado

-Sentencian a Roque “N” a 14 años de prisión por los hechos ocurridos en el municipio de Ixtacomitán, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Abigeato Agravado.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Ixtacomitán, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponerle a Roque “N” una pena de 14 años de prisión. Además, se le condenó al pago por concepto de reparación del daño y no se le concedió ningún beneficio sustitutivo de la pena.



1 de 1

Esto, derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con la impartición de justicia y el estricto cumplimiento de la ley, dejando claro que no habrá impunidad para quienes vulneren el patrimonio, la seguridad y el bienestar de la sociedad chiapaneca.