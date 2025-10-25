En operativo de seguridad detienen a colombianos por posibles lesiones y amenazas en Cacahoatán

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza y Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas de nacionalidad colombiana por los probables delitos de lesiones y amenazas, en el municipio de Cacahoatán.

Derivado de una denuncia ciudadana durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, elementos de seguridad detuvieron a Edier “N” y Jaime “N”, quienes fueron señalados como presuntos responsables de la agresión física y amenaza contra la vida de una persona.

Ante los presuntos hechos delictuosos, los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene las acciones de seguridad y vigilancia en el estado de Chiapas para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía.