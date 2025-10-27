Autoridades de Guatemala y México en Alerta Para Capturar a Pandilleros Fugados de Cárcel

Autoridades guatemaltecas Coordinan Esfuerzos con México, El Salvador y Honduras

Buscan Evitar que los Delincuentes Fugados se Refugien en Estos Países

Realizan Operativos en Carreteras y Caminos de Extravío; Ofrecen Recompensa por Información que Lleve a su Captura

*HACE UNA SEMANA SE ESCAPARON 20 MARAS SALVATRUCHAS DE LA CÁRCEL FRAIJANES II, MUY CERCA DE LA CAPITAL GUATEMALTECA; TEMEN QUE CRUCEN DE MANERA ILEGAL A TERRITORIO MEXICANO.

Ciudad de Guatemala, Chiapas; 26 de Octubre del 2025.- Las autoridades de Guatemala mantienen una “cacería” de miembros de la temida pandilla transnacional conocida como “maras”, y que también fue catalogada como terroristas por el gobierno de los Estados Unidos.

Es que hace una semana aproximadamente se detectó que se fugaron 20 reos de la prisión de seguridad “Fraijanes II”, ubicada cerca de la capital guatemalteca.



Según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, la fuga de los delincuentes se supo posterior a una revisión a la prisión antes mencionada. Por lo que no se ha establecido una fecha precisa de la evasión a la seguridad en el centro penitenciario. Solo hay sospechas que los delincuentes evadieron la vigilancia cuando familiares llegaban a visitarlos.Según datos de las autoridades guatemaltecas, son “20 pandilleros fugados” de la prisión, en donde purgaban condenas tras haber cometido delitos diversos, como extorsión, secuestro, asesinatos y otros.Derivado de esa situación, la Policía Nacional Civil en acompañamiento al Ministerio Público realizó diligencias en la cárcel de Fraijanes II y en inmuebles de las zonas 10 y 15 de Guatemala. Preliminarmente se reportó la detención de ocho guardias del Sistema Penitenciario, por incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.Posteriormente, cuerpos de seguridad de Guatemala coordinados con la Policía Nacional Civil en todo el país desarrolla operativos en rutas, calles y avenidas de diferentes localidades, esto, como parte de la búsqueda y localización de los prófugos de la justicia que evadieron la seguridad del centro penitenciario Fraijanes II.Los elementos de seguridad realizan en la actualidad operativos en todo el país, cubriendo rutas de extravío, calles y avenidas, para localizar a los prófugos.Las autoridades guatemaltecas también dieron a conocer que darán una recompensa de -3 millones de Quetzales a quienes brinden información de los pandilleros y que lleve a la captura. Es decir, 150 mil Quetzales por cada reo,por lo que exhortaron a los ciudadanos de Guatemala, que, si ven personas sospechosas o a los prófugos, de los cuales difundieron fotografías, llamar al tel. 110 o al 1561, en el país centroamericano.De igual forma, autoridades guatemaltecas coordinan esfuerzos con autoridades de México, El Salvador y Honduras, para que los delincuentes no se refugien en esos países.Detienen a Sicario apodado “El Enano”.Mario David Sisimit Cutzal, de 39 años, alias “Cartoon o Enano”, fue detenido por investigadores de la #DEIC de Guatemala en un allanamiento realizado en coordinación con la fiscalía en la colonia Magnolias, zona 6 de Coatepeque, Quetzaltenango. Esta captura se registra dentro de las acciones de búsqueda y localización de los reos fugados de Fraijanes II en áreas fronterizas de nuestro país, aunque no se trata de uno de estos.“Cartoon o Enano” es detenido esta vez por posesión de cocaína y celulares vinculados a posibles casos de extorsión. Además, registra antecedentes criminales por delitos como robo, robo agravado, homicidio, homicidio en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.De acuerdo a los archivos de la PNC, este individuo es miembro activo de una clica de la Mara 18 con el rango de “homie o soldado” y lideraba su centro de operación en la colonia Carolingia, zona 6 de Mixco, pero tras recobrar su libertad se trasladó hacia el sur occidente del país con el fin de ampliar su territorio criminal.Las autoridades guatemaltecas insisten en que no van a descansar hasta lograr recapturar a los miembros de la pandilla mara. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros