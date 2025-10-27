Invadió carril, chocó de frente y se dio a la fuga

*En la 14ª Avenida Norte en Tapachula

Tapachula, Chiapas.a 27 de octubre 2025.– Alrededor de las 15:05 horas de este lunes se registró un aparatoso accidente vehicular sobre la 14ª Avenida Norte, entre la 11ª y 17ª Calle Poniente de esta ciudad, que dejó como saldo daños materiales y tres personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Nissan de color rojo, que transportaba bolsas de pepino, habría invadido el carril contrario al intentar rebasar, impactándose de frente contra una unidad del transporte público foráneo de la ruta Álvaro Obregón–Tapachula.

Tras el impacto, dos mujeres pasajeras del colectivo resultaron con policontusiones, mientras que el conductor de la unidad también presentó lesiones menores. Los tres fueron valorados en el lugar por personal del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (CARCH 04 Tapachula), en colaboración con los paramédicos del Grupo SAE, quienes trabajaron conjuntamente para brindar la atención prehospitalaria.

El conductor responsable se dio a la fuga tras el percance, abandonando su camioneta con el cargamento de pepino sobre la vía pública.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, a bordo de la unidad 40005, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y el peritaje para deslindar responsabilidades. También acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes apoyaron en las labores de prevención y control vehicular.

Ambas unidades involucradas fueron trasladadas al corralón oficial por personal técnico del servicio de grúas y quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en accidentes vehiculares, quien determinará las sanciones, responsabilidades y el pago de los daños ocasionados.

El orbe/Carlos Montes