En San Cristóbal de Las Casas, en operativo de seguridad detienen a dos personas con presuntos narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas por el probable delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Tlaxcala, guardias estatales detuvieron a Wilbert “N” y Daniela «N», por la posesión de 45 bolsitas conteniendo hierba verde y seca de al parecer marihuana y dinero en efectivo, que supera los cien mil pesos.

Las personas detenidas y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene las estrategias de seguridad para la prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública de la ciudadanía en todo el territorio chiapaneco.