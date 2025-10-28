SSP y FGE detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en Tuxtla Gutiérrez.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio Tuxtla Gutiérrez.



En el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez a Berriozábal en el puesto de seguridad vehicular C3, guardias estatales detuvieron a Yahel “N”, quien conducía un vehículo marca Kia de color blanco con placas del estado de Chiapas, unidad vehicular que al revisar el estatus en el sistema Plataforma México arrojó contar con reporte de robo, de fecha 23 de septiembre del año 2022, en el estado de Veracruz.

Por estos hechos fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de establecer estrategias de seguridad para la prevención, combate e inhibición del delito de robo de vehículos en el estado de Chiapas.