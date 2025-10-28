martes, octubre 28, 2025
Médicos Democráticos y Dinos Quedan 1-1 en El Envida

Tapachula, Chiapas.-Las escuadras de Médicos Democráticos, y Deportivo Dinos, dividen puntos al empatar 2-2 el pasado domingo por la mañana, en el campo uno, en lo que fue la fecha 2 del Torneo de Liga 2025 – 2026, en la categoría veteranos junior del Envida, a cargo de Eduardo Pérez Ruiz.
Encuentro de los llamados clásicos, donde los dos cuadros saltaron a la cancha en busca de la victoria, pero al final terminan igualados 2-2, conformándose con un punto cada uno.

En otros resultados, Galácticos supera 3-2 a Sección XIV; Lagartos Victoria vence 3-1 a Real Unión; Evolution supera 6-3 a Halcones; Parta bate 5-1 a Cafeteros; y Cisne derrota 1 a 0 a Pitufos.
En categoría libre, América 2 derrota 3-0 a Soccer Sport; Leones derrota 5-1 a Amigos; Corona vence 4-2 a Manchester; y Olímpico Envida dobla 5-4 a Al-Nassr. EL ORBE / Virgilio Cruz

