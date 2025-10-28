ARIES: (21 marzo-20 abril) Las situaciones que se sienten atoradas o sin fluidez no son obstáculos, sino espejos que reflejan una antigua herida sobre tu valor personal y tu capacidad de iniciativa.
TAURO: (21 abril-20 mayo) Tu atención se enfoca intensamente en las relaciones, buscando aquello que te complemente y logre satisfacer tus necesidades más profundas.
GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Estás dispuesto a demostrarte a ti mismo que puedes sacar adelante los compromisos que van a beneficiar directamente tu economía.
CÁNCER: (22 junio-22 julio) El verdadero valor de tu armonía proviene de lo que has logrado construir o forjar bajo tu propia percepción de la felicidad.
LEO: (23 julio-22 agosto) Tienes una carga de energía que debes de saber enfocar en algo productivo, o te vas a sentir frustrado, poco valorado.
VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Requieres sentir la satisfacción de que estás coordinado con tu tiempo para sacar adelante, ciertos pendientes o cuestiones atorados.
LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Se despierta una energía vital que te hace percibirte más despierto, habilidoso y con mayores destrezas. Gracias a esto, abordarás todas las tareas.
ESCORPIÓN: (23 octubre-21 noviembre) Hoy todas tus cualidades podrán intensificarse para que hagan brillar tu campo áurico y sobresalgas con una excelencia incansable.
SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Si te das el tiempo de hacerlo de manera muy minuciosa, podrás considerar ciertos detalles que te permitan abordar tu realidad.
CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Es un día para tomar en cuenta la planificación y organización que te permita que todo vaya avanzando conforme a tus intereses.
ACUARIO: (22 enero-19 febrero) No permitas que el caos llegue debido a una normalización en tu temperamento o cómo reaccionas. Todo está en ti y en la disposición que tengas para corregir.
PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Haces una revisión e introspección sobre sucesos que han estado pasando y parece que se han estado repitiendo, debido a que te aferras a reaccionar y actuar. SUN