¡Resultados de la Jornada 10 Platino Plus 65 y Más!

Tapachula, Chiapas, 22 de Septiembre 2025.- Emocionantes encuentros de fútbol, se dieron en la pasada fecha 10, en la categoría Platino Plus 65 y Más, que preside Manuel Bravo Romero, con sede en el campo Córdova, y en La Joya.

En el campo de La Joya, Las Leyendas golean 8-0 a Palmeiras, con 4 tantos de Bersaín García, y doblete de Ismael, cerrando la cuenta con una diana cada uno de Javier Gálvez, e Isidro Monzón; y Deportivo Tonche derrota 2-0 a Mazatán.

Mientras que el campo Córdova Uno, Chaplañ vence 3-2 a Aobsai; y Legendarios supera 1-0 a Deportivo Tapachula. EL ORBE / Virgilio Cruz