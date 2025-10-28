martes, octubre 28, 2025
¡Resultados de la Jornada 10 Platino Plus 65 y Más!

Tapachula, Chiapas, 22 de Septiembre 2025.- Emocionantes encuentros de fútbol, se dieron en la pasada fecha 10, en la categoría Platino Plus 65 y Más, que preside Manuel Bravo Romero, con sede en el campo Córdova, y en La Joya.
En el campo de La Joya, Las Leyendas golean 8-0 a Palmeiras, con 4 tantos de Bersaín García, y doblete de Ismael, cerrando la cuenta con una diana cada uno de Javier Gálvez, e Isidro Monzón; y Deportivo Tonche derrota 2-0 a Mazatán.
Mientras que el campo Córdova Uno, Chaplañ vence 3-2 a Aobsai; y Legendarios supera 1-0 a Deportivo Tapachula. EL ORBE / Virgilio Cruz

