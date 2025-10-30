Poder Judicial del Estado dicta sentencia a responsable del delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa en Chilón

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Chilón, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ocosingo resolvió imponer a Fredy “N”, una pena de 16 años y ocho meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, encabezado por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, pronta e imparcial.