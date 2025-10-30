Poder Judicial dicta 50 años de cárcel a pederasta

– Las personas responsables de vulnerar la integridad y el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria ejemplar a Amet “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de dos adolescentes con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Amet “N” una pena de 50 años de prisión y al pago de la reparación del daño integral; además, no se le concedió ningún sustitutivo de la pena atendiendo a que se trata de un delito de clasificación grave.

Con esta sentencia ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, que garantice que las personas responsables de vulnerar la integridad y el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes no queden impunes.