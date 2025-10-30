jueves, octubre 30, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSSP y FGE detienen a tres personas con armas de fuego en...
Al InstanteRojas

SSP y FGE detienen a tres personas con armas de fuego en Tapilula

0
28

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a tres personas por el probable delito de violación a la Ley Federal de armas de fuego, en el municipio de Tapilula.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el barrio Guadalupe, guardias estatales detuvieron a Neptalí “N”, Guadalupe “N”, y Nectalí “N”, a quienes les aseguraron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, 11 cartuchos útiles, una escopeta .410, un cargador, así como dos motocicletas, en las que se desplazaban a bordo.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales de seguridad en el estado de Chiapas, como parte de las acciones de prevención, combate e inhibición del delito.

SSP y FGE detienen a tres personas con armas de fuego en Tapilula
Artículo anterior
Protestan abogados litigantes en el Centro Multiservicios donde se encuentran las oficinas de COMAR, en el libramiento sur de #Tapachula.
Artículo siguiente
Poder Judicial dicta 50 años de cárcel a pederasta
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tren Interoceánico se Consolida: Linea K tiene un Avance del 87.68%, Primer Tramo se Inaugurará en Noviembre.

Al Instante staff - 0
Comunicado 473/2025 TREN INTEROCEÁNICO SE CONSOLIDA: LÍNEA K TIENE UN AVANCE DEL 87.68%; PRIMER TRAMO SE INAUGURARÁ EN NOVIEMBRE * La construcción de la Línea K...
Leer más

Poder Judicial del Estado dicta sentencia a responsable del delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa en Chilón

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo...
Leer más

Poder Judicial dicta 50 años de cárcel a pederasta

Al Instante staff - 0
- Las personas responsables de vulnerar la integridad y el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes. El Poder Judicial del Estado...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV