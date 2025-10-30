SSP y FGE detienen a tres personas con armas de fuego en Tapilula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a tres personas por el probable delito de violación a la Ley Federal de armas de fuego, en el municipio de Tapilula.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el barrio Guadalupe, guardias estatales detuvieron a Neptalí “N”, Guadalupe “N”, y Nectalí “N”, a quienes les aseguraron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, 11 cartuchos útiles, una escopeta .410, un cargador, así como dos motocicletas, en las que se desplazaban a bordo.



Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales de seguridad en el estado de Chiapas, como parte de las acciones de prevención, combate e inhibición del delito.