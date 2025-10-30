SSP y FGE detienen a tres personas con armas de fuego en Tapilula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a tres personas por el probable delito de violación a la Ley Federal de armas de fuego, en el municipio de Tapilula.
En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el barrio Guadalupe, guardias estatales detuvieron a Neptalí “N”, Guadalupe “N”, y Nectalí “N”, a quienes les aseguraron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, 11 cartuchos útiles, una escopeta .410, un cargador, así como dos motocicletas, en las que se desplazaban a bordo.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales de seguridad en el estado de Chiapas, como parte de las acciones de prevención, combate e inhibición del delito.