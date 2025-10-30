jueves, octubre 30, 2025
Protestan abogados litigantes en el Centro Multiservicios donde se encuentran las oficinas de COMAR, en el libramiento sur de #Tapachula.

Los inconformes realizaron una clausura simbólica del inmueble, lo cual calificaron como «un elefante blanco», debido a su inoperatividad.
Señalan también el tortuguismo del INM en los diferentes tramites y solicitudes que hace la población migrante en esta región de la frontera sur de #Mexico. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Suspenden Clases en Escuelas de la Región por Brote del Virus de Coxsackie en Niños
