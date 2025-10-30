Suspenden Clases en Escuelas de la Región por Brote del Virus de Coxsackie en Niños

El Virus se Transmite al Estornudar, Toser o Contacto Directo, y Tiene una Duración de Entre 5 y 10 Días.

——

Los Síntomas son Fibre, Dolor de Articulaciones, así Como Ampollas en Boca, Manos y Pies

—–

El Tratamiento Consiste en Analgésicos Para Controlar la Fiebre y el Dolor, Además de Abundante Hidratación

*AUTORIDADES DE SALUD, DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA ALERTAN DEBIDO A VARIOS CASOS CONFIRMADOS DE LA ENFERMEDAD DE “MANOS, PIES Y BOCA” PROVOCADA POR EL VIRUS.

Tapachula, Chiapas 29 de Octubre del 2025.- Lo que inicio como un rumor, se hizo realidad debido a la presencia del virus del Coxsackie, conocido como enfermedad de “manos, pies y boca”, lo cual viene afectando a estudiantes de diversas instituciones educativas en la región del Soconusco, principalmente en Tapachula.



1 de 4

El padecimiento ha generado alarma entre la población, sobre todo en los padres de familia, por lo que la Secretaría de Salud y directores de escuelas acordaron implementar medidas preventivas, como la instalación de filtros de revisión en los planteles, que permita evitar su propagación.Por el momento no se han suspendido clases, sin embargo ante la situación algunos padres de familia están decidiendo no enviar a sus hijos a las escuelas. Sobre todo en donde hay reportes de casos de la enfermedad en mención.El jefe del Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria VII, Erik Rizo Ramírez, informó que en los municipios de la región fronteriza se han reportado casos en 11 escuelas, descartando que esté en riesgo la vida de los niños.“El virus Coxsackie no representa un riesgo mortal, sin embargo, se exhorta a padres y madres de familia a reforzar las medidas de prevención en casa, revisando las manos, pies y boca de sus hijos de manera regular”, explicó.Por ello, se realizan reuniones con directivos de las escuelas de la región del Soconusco, con quienes se está reforzando las medidas de higiene para prevenir el contagio.Esa enfermedad se presenta con ampollas en boca, manos y pies, así como fiebre y “la manera de tratarla es mantener hidratados a los niños, con analgésicos para controlar la fiebre, no antibióticos, al ser un virus”, explicó.La propagación de la misma se da al estornudar, toser o contacto directo, la cual tiene una duración de entre 5 y 10 días.En la Jurisdicción Sanitaria VII se mantiene la vigilancia epidemiológica y hasta el momento se cuenta con notificaciones de casos en 11 escuelas de Tapachula, Suchiate y Tuxtla Chico, a donde ha acudido personal médico para verificar y brindar atención.Por ello, insistió en que directivos, docentes y padres de familia reporten a las autoridades de salud al detectar síntomas de la enfermedad, con la finalidad de actuar de manera preventiva y evitar su propagación. EL ORBE/ Mesa de Redacción.