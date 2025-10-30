Impulsa ERA Obras de Infraestructura Para Fortalecer la Educación y la Protección Civil en Comitán

Se Invierte Para Consolidar Programas Sociales y Obras que Generan Bienestar a la Población

——-

Refrendó que Gracias a la Estrategia de Seguridad se ha Recuperado la Paz en Chiapas

Durante una intensa gira de trabajo por Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha diversas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura en materia de protección civil y educación. Subrayó que, tras haber recuperado la paz y la seguridad, el gobierno de la Nueva ERA impulsa inversiones estratégicas para consolidar programas sociales y obras que mejoren la calidad de vida de la población.



En este municipio, el mandatario colocó la primera piedra del Centro Regional de Protección Civil, una obra que incrementará la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres naturales, y entregó la rehabilitación del puente vehicular del barrio El XXV, con lo que se refuerza la seguridad vial y se mitigan riesgos de inundaciones.Como parte de las acciones de modernización educativa, dio el banderazo de inicio a las obras en el Conalep Plantel 70 y en el Jardín de Niñas y Niños Octavio Paz Lozano; además, inauguró nuevos espacios en la Secundaria del Estado, la Secundaria Josefina García, la Preparatoria Comitán y el Cobach Plantel 10. En este marco, reafirmó su compromiso de ofrecer entornos escolares dignos y seguros que favorezcan el aprendizaje de la niñez y la juventud.“Afortunadamente logramos conseguir algo que parecía impensable: recuperar la paz. Ahora trabajamos para que Chiapas tenga la infraestructura más importante en los diferentes rubros. Estamos destinando mucha inversión, no solamente en obras en la ciudad. También estamos invirtiendo en las escuelas porque la educación es fundamental para que saquemos adelante a Comitán y a Chiapas”, expresó.Ramírez Aguilar destacó también los avances del proyecto de agua potable de Comitán y anunció el próximo inicio de la autopista Amatenango–San Cristóbal, que impulsará la conectividad, la actividad comercial y el turismo en la región. “Estamos haciendo la infraestructura carretera más importante de Chiapas. Esto reafirma que el dinero alcanza cuando se maneja de manera honrada”, afirmó.El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, resaltó que el nuevo Centro Regional de Protección Civil contará con espacios adecuados, ambulancias, pipa y equipo de reacción inmediata, para ofrecer una atención más eficiente ante cualquier emergencia. En cuanto a la rehabilitación del puente vehicular del barrio El XXV, explicó que se invirtieron 2.5 millones de pesos en la mejora de aleros, banquetas y barandales, así como en la construcción del canal pluvial, en beneficio de más de 166 mil personas.Por su parte, la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, detalló que el Centro Regional contará con 425 metros cuadrados de construcción, con sala de usos múltiples, enfermería, cocina-comedor, dormitorios, área de monitoreo, oficinas de coordinación, bodega, patio de maniobras, centro de capacitación, servicios sanitarios y áreas verdes.El titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en el Conalep Plantel 70 se edifican tres aulas didácticas, un módulo de baños, una planta de tratamiento de aguas residuales, cisterna y obra exterior. En las secundarias del Estado y Josefina García se entregaron cinco aulas y un domo, además de la rehabilitación de losa, red eléctrica y andadores.Asimismo, explicó que en la Preparatoria Comitán se construyó un laboratorio polifuncional, tres aulas, un domo, cancha de usos múltiples, cisterna y obra exterior; en el Jardín de Niñas y Niños Octavio Paz Lozano, tres aulas, un módulo sanitario y obras complementarias; y en el Cobach Plantel 10, cuatro aulas nuevas y la rehabilitación de ocho más. En conjunto, estas acciones representan una inversión global superior a 39.1 millones de pesos.El personal directivo y docente de los planteles beneficiados expresaron su agradecimiento al mandatario por atender las necesidades de infraestructura educativa, y coincidieron en que estas mejoras garantizarán espacios de aprendizaje seguros y de calidad para cientos de estudiantes. Boletín Oficial