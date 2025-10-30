jueves, octubre 30, 2025
Huracán «Melissa» Pega en Haití, Suman al Menos 20 Muertos

Puerto Príncipe; 29 de Octubre.- Tras devastar Jamaica, el huracán «Melissa» también azotó Cuba, Haití y la República Dominicana el miércoles por la mañana, causando más destrucción y al menos 20 muertos y 10 desaparecidos.
«La cifra provisional de fallecidos asciende a 20, hay 10 desaparecidos y cuantiosos daños materiales. La búsqueda continúa», declaró el director de Protección Civil, Emmanuel Pierre.
Las autoridades precisan que las víctimas fueron causadas por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río La Digue en la localidad de Petit Goave, en el departamento Oeste.

También se reportó una víctima en la parte dominicana de la isla de La Española, según las autoridades locales. El huracán, ahora de categoría 3, se dirige hacia las Bahamas, donde se espera que toque tierra hoy con ráfagas de viento de hasta 170 km/h.
En Cuba, las autoridades han ordenado la evacuación de al menos 735.000 personas en las provincias orientales de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo, donde se ha ordenado el cierre de escuelas, comercios y oficinas gubernamentales.
«La noche fue muy compleja», escribió este miércoles el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en redes sociales, instando a los cubanos a «permanecer en sus casas».
Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el huracán ha disminuido a categoría 3 y ahora se dirige hacia las Bahamas. «Melissa continúa su trayectoria por el este de Cuba y pronto llegará al suroeste del Atlántico, provocando vientos dañinos, lluvias torrenciales, inundaciones y peligrosas marejadas ciclónicas en Cuba y las Bahamas», dijo. Sun

