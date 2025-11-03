En operativo de seguridad detienen a presunto responsable de conducir vehículo con reporte de robo en Teopisca

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, detuvo en el municipio de Teopisca a una persona del sexo masculino por conducir un vehículo con reporte de robo vigente, como parte de las acciones de seguridad y combate al delito implementado en tramos carreteros del estado de Chiapas.

Guardias estatales detuvieron a Abraham “N” en el tramo carretero San Cristóbal de Las Casas a Comitán de Domínguez, a la altura del municipio de Teopisca, quien conducía un vehículo marca Nissan tipo Tsuru de color blanco y placas de circulación del estado de Chiapas, con reporte de robo de acuerdo al resultado de consulta realizado en el sistema Plataforma México.

Ante el hallazgo, el detenido y vehículo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene las acciones de seguridad, vigilancia y combate al delito en la red carretera del estado de Chiapas, para crear un clima de paz y tranquilidad en beneficio de la ciudadanía en general.