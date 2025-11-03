En operativo interinstitucional detienen a masculino con arma de fuego y por delito contra la salud en San Juan Cancuc

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un presunto responsable de los delitos de violación a la Ley Federal de armas de fuego, y por delito contra la salud, en el municipio de San Juan Cancuc.

Durante la implementación de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el paraje denominado Chancolom, guardias estatales aplicaron control preventivo de detención a Miguel “N”, a quien le aseguraron entre sus pertenencias un arma de fuego larga tipo rifle calibre .22 milímetros, 5 cartuchos útiles y 30 bolsitas de nylón con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

El detenido, quien manifestó ser presunto integrante de una célula delictiva, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los trabajos de seguridad, vigilancia y combate a los delitos que pongan en riesgo a la ciudadanía chiapaneca.