AFRONTAMOS LOS RETOS DE TAPACHULA CON RESPONSABILIDAD Y CONOCIMIENTO: YAMIL MELGAR

Tapachula, Chiapas.– “Los retos de Tapachula son una realidad que enfrentamos con responsabilidad, conocimiento y humanismo”, afirmó el presidente municipal Yamil Melgar Bravo, al subrayar que su gobierno trabaja todos los días para resolver los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de servicios públicos, infraestructura y seguridad.

Melgar Bravo señaló que problemas como el manejo de los residuos sólidos y otros servicios municipales exigen planeación, compromiso y trabajo coordinado. “No negamos los problemas; los atendemos con soluciones reales, con estrategias y con equipos comprometidos con Tapachula”, expresó.

Destacó los avances en COAPATAP, donde se impulsan acciones para mejorar los servicios básicos y fortalecer la infraestructura hidráulica; así como la puesta en marcha de Ilumina Tapachula, un programa que moderniza la ciudad con luminarias eficientes y seguras, reforzando también la seguridad en calles y espacios públicos.

El alcalde mencionó que la Seguridad Pública Municipal se ha fortalecido con nuevas unidades, tecnología y proximidad ciudadana, reafirmando la coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con quien se trabaja en unidad para construir una ciudad más segura, limpia y ordenada.

“Cada acción que emprendemos tiene un solo propósito: mejorar la calidad de vida de las y los tapachultecos. Lo hacemos con voluntad, con conocimiento y con un profundo amor por nuestra tierra”, concluyó.