Juan Carlos Moreno Guillén reconoce labor de artesanas en la preservación del patrimonio cultural

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo un encuentro con Patricia Gómez López y Zayra Itzel Méndez Gómez, integrantes del grupo de artesanas El Girasol, del municipio de Ocosingo, en las instalaciones de la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez.

Durante esta reunión coincidieron sobre la importancia del trabajo artesanal como símbolo de identidad, donde se plasman los valores y la historia de nuestras comunidades; asimismo, el titular de la casa de la justicia las felicitó por el trabajo que realizan en la preservación del patrimonio cultural de nuestra entidad.