DETIENE POLICÍA MUNICIPAL DE TAPACHULA A DOS HERMANOS DEDICADOS AL ROBO A CASA HABITACIÓN

Tapachula, Chiapas.– Derivado de trabajos de inteligencia y vigilancia estratégica, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal logró la detención de dos presuntos integrantes de una banda familiar dedicada al robo a casa habitación y comercios en distintos puntos de la ciudad.
El primer individuo fue asegurado en posesión de armas de fuego y armas blancas, presuntamente utilizadas para cometer diversos asaltos. Posteriormente, en una acción coordinada, fue detenido su hermano, quien operaba en otra colonia y mantenía el mismo modo delictivo.
De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos utilizaban uniformes de la Policía Municipal para hacerse pasar como elementos de la corporación, con el fin de facilitar sus actos ilícitos.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso con la seguridad y tranquilidad de las familias tapachultecas, y exhorta a la ciudadanía: si los reconoce o fue víctima, acuda a denunciar.
En Tapachula no hay espacio para la delincuencia. Seguimos firmes y adelante por la seguridad.
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal
#TapachulaSegura #VoluntadParaTransformar